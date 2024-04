Chuva de meteoros alcança seu ápice nesta segunda (22): veja como observar no Pará

A chuva de meteoros Líridas, um evento anual que ocorre entre 16 e 29 de abril, terá seu pico nesta segunda-feira (22). Durante este período, é esperado que mais meteoros cruzem os céus, aumentando as chances de observação do fenômeno, especialmente para aqueles que estão mais ao norte no Brasil, como no estado do Pará.

Apesar da presença de uma Lua quase cheia na mesma noite, que pode dificultar a visualização dos rastros luminosos, ainda há possibilidades de observar o fenômeno, desde que o local da observação esteja o mais escuro possível e as condições meteorológicas sejam favoráveis.

Diferente de um eclipse solar, a observação da chuva de meteoros não requer equipamentos especiais, como óculos com proteção contra raios UV. No hemisfério norte, onde a chuva de meteoros Líridas tende a ser mais intensa, passam entre 10 e 20 meteoros por hora.

Os rastros luminosos são resultado dos resíduos do cometa Thatcher (C/1861 G1), que orbita o Sol a cada 415 anos. Quando a Terra cruza essa órbita durante seu movimento ao redor do Sol, fica mais próxima da trilha de pequenas rochas e poeira espacial deixadas pelo Thatcher em passagens anteriores. Os fragmentos, ao entrarem na atmosfera terrestre em altíssima velocidade, geram o fenômeno luminoso.

Como acompanhar

Para acompanhar o fenômeno, procure por um local sem poluição luminosa e, a partir das 3h (horário de Brasília), olhe em direção ao norte. A constelação de Lira, onde os meteoros parecem convergir, já terá despontado no horizonte. Vega, a estrela mais brilhante da constelação, pode servir como referência. Apps de observação, como Stellarium, Star Walk, Star Chart, Sky Safari ou Sky, podem ajudar a encontrar o ponto exato.

Ao se preparar para a observação, lembre-se de acostumar seus olhos à luminosidade do céu noturno por cerca de 20 minutos antes de procurar o local exato. Embora os meteoros pareçam convergir ao redor da constelação de Lira, eles podem surgir de qualquer lugar nesta região do céu.