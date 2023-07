ChatGPT: útil para conversas, mas ineficaz na detecção de plágio em trabalhos acadêmicos

O ChatGPT, popular chatbot baseado em inteligência artificial, tem ganhado grande popularidade neste ano, especialmente no ambiente acadêmico. No entanto, após seis meses de uso, professores e alunos descobriram uma limitação importante da ferramenta: ela não é capaz de corrigir ou identificar plágios em trabalhos acadêmicos.

Um caso que chamou a atenção no Brasil foi compartilhado pela usuária @carollingian no Twitter. Segundo ela, o tio teve seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) rejeitado pela banca examinadora por conter trechos supostamente plagiados. O veredito teria sido dado pelo ChatGPT, que analisou o trabalho e afirmou que o conteúdo era sua própria produção, apesar de ter sido totalmente escrito pelo aluno.

Outros relatos semelhantes surgiram nas redes sociais, com estudantes tendo seus trabalhos devolvidos por "acusação" de plágio após serem analisados pelo ChatGPT. Com o fim do semestre e a necessidade de justificar as atividades realizadas, muitos alunos precisaram comprovar a autoria de seus trabalhos.

No entanto, usar o ChatGPT para detectar plágio é um equívoco. A inteligência artificial por trás do chatbot foi desenvolvida para gerar conteúdo com estrutura semelhante à que um humano poderia produzir, baseando-se em modelos probabilísticos e dados disponíveis na internet. No entanto, isso não significa que a ferramenta seja capaz de identificar plágio como um mecanismo de busca, como o Google.

Ferramenta busca gerar um texto coerente, mesmo que impreciso

O ChatGPT gera textos com base em algoritmos de predição de palavras, completando frases com as sequências mais prováveis com base nas informações fornecidas pelo usuário. Além disso, sua base de dados está limitada até 2021, o que afeta sua memória recente e pode levar a respostas incorretas. A ferramenta busca gerar um texto coerente, mesmo que impreciso, e a distinção precisa entre um texto gerado pelo ChatGPT ou por um humano ainda é um desafio.

Embora algumas tentativas de identificar o uso do ChatGPT, como o ZeroGPT, estejam sendo feitas, essas ferramentas ainda estão longe de alcançar resultados satisfatórios. A OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, também oferece recursos de verificação, mas a detecção precisa e confiável do uso da ferramenta permanece um desafio.