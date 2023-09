Caso 123milhas: Maximilhas pede recuperação judicial ao TJMG

Na quinta-feira (21), a Maxmilhas fez um pedido ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A empresa pediu para ser incluída no processo de recuperação judicial da 123Milhas. A agência de viagens informou uma dívida de R$ 226 milhões.

No documento, os advogados disseram que a empresa não enfrentava uma crise financeira quando o processo de recuperação judicial da 123Milhas começou, no final de agosto passado. Porém, como as atividades das agências de viagem “são absolutamente entrelaçadas”, a Maxmilhas “está sofrendo reflexos da crise econômico-financeira que ensejou o pedido de recuperação judicial” da 123Milhas.



“Dada a gravidade da crise que vem sendo enfrentada pelas requerentes, com diversas determinações de bloqueios, escassez de acesso a crédito e vencimento antecipado de contratos, não lhes restou alternativa que não o protocolo do presente pedido nesta data, sob pena de não conseguirem preservar suas atividades”, diz a solicitação. Além da Maxmilhas, a Lance Hotéis, que pertence à agência de viagens, também está no requerimento

O documento pede ainda que a recuperação judicial seja analisada em tutela de urgência, com antecipação de seus efeitos e suspensão das ações e execuções ajuizadas contra a Maxmilhas pelo período de 180 dias. Se a inclusão da empresa for aceita pela Justiça mineira, o valor da causa ultrapassará R$ 2,5 bilhões.



Em nota ao site Poder360, a Maxmilhas informou que não "haverá suspensão de nenhum produto e que não está cancelando passagens ou reservas de hospedagens”. Informou também que o pedido de recuperação judicial não contempla pendências trabalhistas.