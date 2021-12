Caseiro acusado de matar mulher grávida, enteada e fazendeiro se entrega à polícia

O caseiro Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, acusado de matar a mulher grávida, a enteada de dois anos e um fazendeiro, no último domingo (28), se entregou à polícia neste sábado (04), em Gameleira de Goiás. O homem estava foragido desde o dia do crime. As informações são do G1 Goiás.

A Polícia Civil do município confirmou a prisão de Wanderson, que teria sido convencido por uma fazeira a se entregar. De acordo com a mulher, ele invadiu sua residência durante a madrugada, mas ela conseguiu convencê-lo a não atirar o prometendo ajuda. A mulher afirma que o acusado tremia de frio e, por isso, deu uma blusa a ele, além de oferecer café da manhã, como ele havia pedido. Em seguida, ela teria conseguido convencê-lo a se entregar durante uma conversa. Os detalhes ainda não foram informados, mas a polícia local marcou uma coletiva de imprensa, às 10h, para falar sobre o caso.