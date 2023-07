Casal suspeito de sequestrar a menina Isabela será ouvido na tarde desta quinta-feira

Os principais suspeitos de envolvimento no sequestro da menina Isabela, de 2 anos, serão ouvidos na tarde desta quinta-feira, 6, no 11º Distrito Policial de São Paulo. De acordo com a polícia, a principal linha de investigação é de que a criança tenha sido raptada por uma mulher, que se apresentava à mãe da menina como Sandra, e pelo marido dela, um homem careca.

Os dois suspeitos procuraram a polícia na última terça, 4, por meio de advogados, manifestando o interesse em prestar depoimento e se comprometendo a não fugir. O advogado do casal, Wanderley Junior, afirmou que seus clientes pretendem esclarecer tudo.



Isabela foi raptada na noite de sexta-feira, 30, no cruzamento das ruas Vera Cruz e Coronel Luís Barroso, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Na segunda-feira, 3, ela foi encontrada em frente a um comércio em Santo André, na região do ABC. Ela teria sido deixada no local por um homem de boné.



Segundo a polícia, no dia do rapto, Evanisa, mãe de Isabela, que vende balas em um semáforo, teria mudado seu caminho de volta para casa por que a mulher identificada como Sandra iria dar uma cesta básica a ela.



Em Imagens registradas por câmeras de segurança é possível ver o momento do sequestro. As imagens mostram Evanisa deixando Isabela e seu filho de 9 anos com Sandra e atravessando a rua para pedir cigarro em um bar. Enquanto isso, um homem passa e pega a menina no colo. Segundo a polícia ela teria sido colocada em um carro.



Sandra pretendia criar a menina

O delegado titular do 11º Distrito Policial, Marcel Druziani, diz que a principal linha de investigação é que Sandra tenha raptado a menina porque tinha o desejo de ser mãe. “A Sandra tinha essa vontade de ser mãe. Ela dizia para algumas pessoas que estava grávida, quando, na verdade, não estava”, afirmou Druziani.



Família aliviada

Evanisa e Gilson, pais de Isabela, disseram estar aliviados após o reencontro com a menina. “Pensei que nunca mais ia ver minha filha”, afirmou o pai. Eles receberam a notícia de que Isabela havia sido encontrada quando ainda estavam na delegacia, e ficaram eufóricos.

Os pais e cerca de 12 familiares que estavam no local choraram de emoção e agradeceram a polícia. Evanisa chegou a desmaiar.