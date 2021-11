Casal é morto em casa; criminosos usaram quatro calibres diferentes na execução

Dentro da própria residência, um casal identificado apenas como Mayara e Anderson foi executado a tiros na noite de terça-feira (16). A casa fica em São João do Jaguaribe (CE), e foram encontradas cápsulas de quatro calibres diferentes no local. As informações são do jornal O Povo.

Foram localizadas, na cena do crime, cápsulas de espingarda, escopeta calibre 12, pistola calibre .40 e 380. A maioria dos tiros acertou a cabeça das vítimas. O material foi apreendido e passará por perícia.

O casal não possuía antecedentes criminais. Os criminosos levaram uma motocicleta. A polícia do município possui linhas de investigação que incluem latrocínio (roubo seguido de morte).