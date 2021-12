Casal compra Airbus e chama atenção ao transportar aeronave pelas ruas

Um casal de empresários chamou atenção da vizinhança de um terreno privado ao comprar um Airbus A318 e transportar a aeronave pelas ruas de Morretes, no litoral do Paraná, na quarta-feira (1). As informações são do Metrópoles.

Para transportar o avião, uma equipe de especialistas, agentes da Polícia Militar e representantes da Companhia Paranaense de Energia (Copel) fizeram um trajeto de onze quilômetros, que normalmente dura 20 minutos, mas levou três horas em razão das precauções necessárias e da curiosidade dos moradores do local.

Segundo os proprietários, eles são apaixonados por aviação e pretendem transformar o Airbus em um ponto de entretenimento. A aeronave é um modelo civil com capacidade de até 120 passageiros e já voou pela Línea Aérea Nacional de Chile, fazendo viagens pela América do Sul entre 2008 e 2003. Depois, foi usada para trajetos pelo Brasil pela Avianca até a empresa falir, em 2019.