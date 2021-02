Casa é atingida por raio; menina vai parar na UTI

Um raio atingiu uma casa em Santos, no litoral de São Paulo no Morro Santa Maria, por volta das 21h30 da última quinta-feira (4). Uma menina de 9 anos ficou internada por quatro dias em observação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com queimaduras de 2º e 3º graus. A causa do incidente foi confirmada pela Defesa Civil de Santos.

Isabele Cristina segue internada, mas agora na enfermaria. Os demais moradores sofreram queimaduras moderadas e leves e passam bem.

O pai da menina, Lucas Roberto Pacheco, de 27 anos, contou que o raio caiu na residência quando ele estava no quarto da casa com a esposa, duas irmãs, cinco filhos e três sobrinhos. Na cozinha, cômodo mais atingido pela descarga elétrica, estavam outras pessoas, incluindo Isabele.

"Estava deitado na cama e veio um clarão enorme vindo da cozinha. Foi tudo muito rápido. Quando corri, vi uma 'bola' de energia estourando todas as tomadas, minha esposa engatinhando no chão e todos olhando para as próprias mãos sem enxergar", relatou Lucas.

Desespero

Luas afirma que demorou a entender o que estava acontecendo. "Fiquei paralisado. Vi tudo explodindo, mas não sabia que era um raio". A descarga elétrica explodiu o disjuntor da casa. Ele relata que como a casa foi tomada por fumaça e as pessoas já estavam sentindo falta de ar, ele jogou água no disjuntor para apagar as chamas. "Falaram, depois, que não era para ter feito isso, porque a casa estava energizada, e a saída ficou com o chão molhado, mas não consegui pensar em mais nada", relatou.

A família conseguiu sair da casa. As mulheres e algumas e algumas crianças tiveram queimaduras de 2º grau e foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, onde receberam oxigênio, medicação e tratamento para as feridas. Isabele precisou ser encaminhada à Santa Casa de Santos com urgência e ficou em observação em uma UTI.

Perda

A casa alugada foi parcialmente destruída pelo incêndio que aconteceu após o raio. A descarga correu pela fiação elétrica, explodindo tomadas e também parte do concreto, que era arremessado. Para Lucas, ninguém ter sido atingido pelo concreto foi a sorte.

Depois do incidente, os familiares estão em um cômodo emprestado, enquanto tentam alugar uma nova residência, já que a anterior teve a parte elétrica e parte da construção comprometidas. Os eletrodomésticos e eletroeletrônicos também queimaram.

Em uma cadeia de acontecimentos, os colchões pegaram fogo, chegando aos armários, destruindo roupas.