Candidato suspeito de estuprar cadela é encontrado morto

O candidato a vereador denunciado por estuprar uma cadela foi encontrado morto em uma casa localizada em Araguari, Minas Gerais.

O corpo do homem de 54 anos foi localizado no último sábado (7), mas só houve a confirma da sua morte nesta quarta-feira (11) pela PC. O delegado disse que informações preliminares indicam que o candidato tirou a própria vida.

No dia anterior à morte, ele foi até a delegacia registrar a perda de documentos. E teria deixado uma carta pedindo perdão pelos crimes cometidos.

O caso da cadela será encerrado devido à extinção da punibilidade.

Estupro

O caso teria ocorrido em 31 de outubro, mas a ocorrência só foi registrada na quarta-feira (4). De acordo com a denúncia, o dono do animal, que seria vizinho do suspeito, fez as imagens ao perceber os abusos.

O caso foi denunciado nas redes sociais pelo protetor de animais Josiel Pedro Barbosa. Com o nome de Josiel dos Cachorros (PDT), ele também é candidato a vereador em Caldas Novas.

Josiel acompanhou o atendimento veterinário prestado à cadela vítima dos maus-tratos e postou as imagens do resgate nas redes sociais. “É uma cachorrinha com bastante trauma, medo. Ela morre de medo de homem e chora”, contou.