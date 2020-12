Candidato a vereador é preso comprando votos com sorvete

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite deste sábado (5), um candidato a vereador em Macapá (AP) por comprar votos com dinheiro e sorvete. A identidade do homem e o local onde ele foi preso não foram divulgados.

De acordo com a corporação, o candidato foi conduzido até a Superintendência da PF pelo Ministério Público Eleitoral e Polícia Militar. Dois mil reais em espécie foram apreendidos com o suspeito no momento da prisão.

Ainda segundo a polícia, após a apresentação, o homem pagou fiança e foi liberado.

Oferecer dinheiro para comprar votos é crime e pode render pena de até 4 anos, além do pagamento de multa.