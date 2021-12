Cancelado! Rio de Janeiro não terá mais festa de Réveillon

Mais uma cidade decidiu cancelar as tradicionais festas de fim de ano. Dessa vez, foi o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que anunciou que a cidade maravilhosa não terá o tradicional evento em Copacabana. Pelo Twitter, ele informou que apesar da vontade de fazer a festa, "vai acatar a orientação do comitê científico do estado" e não promoverá. As informações são do UOL.

O motivo, por mais um ano, é a pandemia de Covid-19. Uma nova variante, a Ômicron, tem preocupado cientistas e pesquisadores, que alertam para o risco de novos picos da doença a partir de grandes aglomerações.

"Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do Réveillon do Rio", escreveu Paes.

CAPITAIS QUE JÁ CANCELARAM A FESTIVIDADE

O anúncio ocorre enquanto a cidade do Rio de Janeiro vive seu melhor momento epidemiológico desde o início da pandemia: há três dias não registra mortes por covid-19, tem seu menor índice de transmissão do vírus e menos de 1% dos testes realizados têm resultado positivo.

Apesar disso, a transmissão da Ômicron é uma preocupação mundial e a prevenção tem sido a alternativa de muitas cidades brasileiras para reduzir os riscos de novos picos.

Entre as capitais que já cancelaram suas festas estão, além do Rio, Belém, São Paulo, Natal, Recife, Fortaleza, Salvador, São Luís, Teresina, Aracaju, João Pessoa, Cuiabá, Campo Grande, Palmas, Vitória, Porto Alegre, Macapá e Florianópolis, além do Distrito Federal. Curitiba, Belo Horizonte e Goiânia não tinham previsões de festa. Maceió manteve o evento.