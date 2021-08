Campeão de fisiculturismo é achado morto; causa é investigada

Ricardo Nunes Costa, de 42 anos, que já ganhou o campeonato brasileiro de fisiculturismo, foi encontrado morto em casa, na região metropolitana de Macapá. O caso aconteceu no último domingo (1). Segundo a Polícia Militar, um familiar encontrou Costa sem vida em um dos cômodos. A suspeita é de "descarga elétrica", já que ele estava com um fio elétrico na mão. As informações são do Metrópoles.

No entanto, a família afirma que o atleta sofreu uma parada cardiorrespiratória por causas naturais. O resultado do laudo que investiga a morte ainda não foi divulgado. "Foi uma parada cardíaca por ser um problema hereditário na família. Minha mãe tem problemas com pressão, assim como o Ricardo, eu e outro irmão", disse Sulivane Nunes, irmã do atleta.

Costa era uma referência no bodybuilding, sendo vencedor de competições na região Norte. O ponto alto da carreira foi o título nacional na categoria sênior até 65 kg, no 49º Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo e Fitness, realizado em 2018. O atleta deixa esposa e um filho de 14 anos