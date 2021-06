Câmera filma momento em que filho agride e mata a própria mãe

A câmera de segurança da residência de Márcia Lanzane, de 44 anos, mostrou o exato momento em que ela foi morta pelo próprio filho, Bruno Eustáquio Vieira. O caso aconteceu em dezembro do ano passado, em São Paulo, mas a Justiça decretou prisão preventiva de Bruno na última terça-feira (1º).

As imagens mostram Bruno e Márcia dentro da casa em meio a uma luta corporal. Os dois caem no chão, e Bruno se levanta rapidamente. Ele usa as mãos para esganar a mãe. As imagens ainda mostram o filho verificando os batimentos cardíacos da mãe e, logo depois, volta para a sala para assistir televisão. No outro dia, Bruno deixa a casa.

Ele contou, em depoimento, que saiu para treinar e ao retornar para a residência, havia ido até o quarto onde está o corpo da mãe, liga para familiares e a polícia, afirmando que a encontrou morta.

Inicialmente, Bruno afirmou não ter nenhum envolvimento com o crime, mas, após surgir uma nova prova, confessou e alegou que teria sido uma morte acidental após empurrá-la durante uma briga. A mãe, então, teria morrido após bater a cabeça.

Prisão preventiva

A juíza Denise Gomes Bezerra Mota decretou a prisão preventiva de Bruno Eustáquio, atendendo a pedido do Ministério Público, por homicídio qualificado.

Na época do crime, a defesa de Bruno afirmou que ele estava abalado. Ele, inclusive, chegou a postar uma mensagem, em 22 de dezembro, no Facebook para se despedir da mãe.