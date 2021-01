Caixão com corpo identificado como 'risco por Covid' é achado por populares

No último sábado (23), um caixão com corpo identificado de 'risco biológico por Covid-19' foi encontrado em uma estrada, na Bahia.

A prefeitura de Correntina, cidade onde o caixão foi encontrado, informou ele estava sendo transportado em um carro funerário, caiu quando o veículo passava pela estrada, e o motorista do carro funerário não percebeu a situação. O corpo foi encontrado por algumas pessoas que estavam no local. A população pegou o número de telefone da funerária, que estava em um papel preso no caixão, e ligou para o estabelecimento.

O corpo tinha identificação por nome, foto e uma etiqueta de identificação do Hospital Geral, que ficava a cerca de 166 km do local.

A imagem mostra que o corpo estava vedado com um plástico e tinha uma identificação sobre risco onde estava escrito: "risco biológico classe III Covid-19". Apesar do aviso, não há confirmação se o homem morreu vítima de complicações do coronavírus.

De acordo com o órgão municipal, os funcionários da funerária acionaram a equipe que fazia o transporte, que voltou ao local e pegou o caixão.