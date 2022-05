"Cadê os Yanomami?" Como andam as investigações sobre comunidade queimada após denúncia

Uma denúncia feita no dia 25 de abril desencadeou uma série de questionamentos sobre as investigações policiais acerca de um relato assustador: uma menina indígena ianomâmi, de 12 anos, morreu após ser estuprada por garimpeiros que exploram ilegalmente a região.



Durante as apurações, a comunidade indígena Aracaçá, na qual a menina pertencia, foi encontrada queimada e não havia ninguém no local. A Polícia Federal informou, na ocasião, que não encontrou indícios sobre o crime.

Nos últimos dias, autoridades, políticos e artistas têm usado as redes sociais para repercutir o caso e cobrar respostas. A hashtag "cadê os yanomami" é uma das mais comentadas, principalmente no Instagram e Twitter.



O comediante Whindersson Nunes, o DJ Alok e a líder indígena Thyara Pataxó foram dos artistas que se manifestaram sobre o caso nas redes sociais.

Segundo a denúncia dos indígenas, o que aconteceu na comunidade?

O presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kwana (Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami, divulgou um vídeo, no dia 25 de abril, afirmando que uma menina de 12 anos havia sido estuprada e morta durante um ataque de garimpeiros.

Familiares da menina teriam tentado intervir e, na confusão, uma outra criança yanomami, de 3 anos, caiu no rio e desapareceu. O relato de Hekurari foi levado ao Ministério Público Federal, Funai e Polícia Federal na manhã seguinte, dia 26.



Como andam as investigações?

As apurações do caso estão sob responsabilidade da PF e do MPF. Uma comitiva com representantes desses órgãos e também da Funai foi até Waikás e Aracaçá dois dias depois da denúncia. Os órgãos se pronunciaram por meio de nota conjunta, afirmando não ter encontrado vestígios de crime de homicídio e estupro na localidade, tampouco a morte da outra criança que teria caído no rio. Disseram, ainda, que continuam as investigações para elucidar o caso.

Ao longo dos dias de investigação, encontraram uma das casas dos indígenas queimada. A comunidade também estava completamente vazia, sem ninguém. Há a suspeita de pressão por parte de garimpeiros.



Quem queimou a comunidade?



Até o momento, não se sabe quem queimou o local. Há uma suspeita de que possam ter sido garimpeiros. No entanto, também podem ter sido os próprios indígenas.

Com G1