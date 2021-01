'Cabeludo' é encontrado morto a facadas na calçada de loja

Um homem de 74 anos, conhecido como 'Cabeludo', foi encontrado morto na frente de uma loja, na Av. Nossa Senhora de Fátimas, em Manaus (AM), neste domingo (10). Messias Auanarias da Silva era conhecido morador de rua da área.

Populares acharam o homem esfaqueado e acionaram o Samu, que chegou ao local, mas as pessoas não souberam dizer o motivo do crime, tampouco as circunstâncias.

O corpo dele foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deve apurar o crime.