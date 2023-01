Brasileiros podem esperar quase 1 ano e meio para tirar visto dos EUA

O escritório de Serviços Consulares do Departamento de Estado norte-americo atualizou a estimativa do tempo de espera da entrevista para emissão do visto dos Estados Unidos no Brasil. Segundo o serviço, os brasileiros que pretendem tirar o visto B1/B2 pela primeira vez, e optarem por tirar o documento no consulado de São Paulo, podem esperar até 505 dias para a entrevista. Com informações da CNN.

Em outras capitais, o tempo de espera é menor, mas fica em torno de, pelo menos, 11 meses. No Rio de Janeiro, é preciso aguardar cerca de 435 dias para uma entrevista; em Brasília (DF), o período cai para 434 dias; no Recife (PE), a estimativa é que haja uma demora de 361 dias; e em Porto Alegre (RS), pessoas precisam aguardar cerca de 337 dias.

Medidas para reduzir tempo de espera

O Consulado dos EUA em São Paulo afirmou, por meio de nota, que está tomando medidas para reduzir o tempo de espera dos brasileiros: “Desde a retomada pós-pandemia do processamento regular de vistos, a Embaixada e Consulados no Brasil têm trabalhado ativamente para contratar e treinar funcionários adicionais e acrescentamos horas e dias extras (como Super Sábados) para aumentar a capacidade de processamento de vistos".

“Ampliamos para 48 meses o período para que solicitantes renovem seus vistos de não-imigrante sem a necessidade de uma entrevista. Como resultado, em novembro de 2022, a Embaixada e Consulados dos EUA emitiram em todo o país 66% mais vistos de turistas e negócios do que no mesmo período pré-pandemia”, completa a nota do Consulado.

De acordo com os representantes do governo de Joe Biden, “os candidatos que possuem uma viagem emergencial podem solicitar o adiantamento da entrevista, de acordo com instruções no site”, e que, após o pagamento da taxa, o solicitante tem até 365 dias para agendar uma entrevista.

“Uma vez agendada, o pagamento permanecerá válido até a data da entrevista. Não há exigência de que a entrevista ocorra durante o período de 365 dias”, informou o Consulado.

Apesar do visto de negócios e turismo ser o mais requisitado no país, o tempo para as outras categorias do visto é bem menor, e pode chegar a apenas um dia de espera. Nos casos de renovação, o período de aguardo também é inferior e em certos casos, a entrevista pode ser descartada.

As autoridades norte-americanas sugerem que os candidatos aos vistos verifiquem os sites das embaixadas e consulados para obter informações mais detalhadas e atualizadas sobre os serviços prestados.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)