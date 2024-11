'Gata do tráfico', brasileira é presa em Malta com cerca de 1 quilo de cocaína no estômago

Uma brasileira foi detida no Aeroporto Internacional de Malta, no sul da Europa, após ser flagrada transportando cerca de um quilo de cocaína no estômago. A jovem, identificada como Tainara Fernandes, de 22 anos, natural de Goiás, carregava 66 cápsulas da droga, que foram avaliadas em aproximadamente 130 mil euros — o equivalente a R$ 802 mil, segundo informações da polícia local.

A prisão aconteceu no domingo (3), quando Tainara desembarcou em Malta em um voo vindo de Barcelona, na Espanha. Agentes de segurança notaram “movimentos suspeitos” por parte da brasileira, que teria tentado fugir ao perceber a aproximação dos policiais, de acordo com o jornal Malta Independent.

'Gata do tráfico', a assessora foi detida na Europa. Imagem: Reprodução

A jovem foi rapidamente detida e, após um exame de raio-x, foi constatado que carregava diversas cápsulas de droga no estômago e em outras partes do corpo.

Encaminhada ao Hospital Mater Dei, Tainara foi submetida a exames que confirmaram o transporte de aproximadamente um quilo de cocaína. A jovem se declarou inocente das acusações, e seu advogado não solicitou fiança, mantendo-a sob custódia enquanto o caso segue em investigação.

Imagens do raio-x revelaram a presença de diversas cápsulas no organismo da brasileira. (Divulgação/Malta Police Force)

Tainara é ex-assessora da Secretaria de Assistência Social da prefeitura de Abadiânia, em Goiás. Em nota, a prefeitura esclareceu que a jovem prestou serviços ao município entre janeiro e outubro de 2024 e que, desde o dia 1º de novembro, não possui mais vínculo com a administração.

"Esclarecemos ainda que a referida profissional prestou serviços na prefeitura entre janeiro e outubro de 2024, não mantendo nenhum vínculo com o município desde a data de sua exoneração", informou a prefeitura.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil também se pronunciou, afirmando que está à disposição para fornecer a assistência consular necessária, embora, por questões de confidencialidade, não divulgue informações sobre casos específicos de assistência a cidadãos brasileiros.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)