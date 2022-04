Brasil tem número recorde de divórcios, com 80 mil separações

Os cartórios brasileiros registraram um novo recorde de divórcios: mais de 80 mil casais oficializaram a separação em 2021, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, que reúne os tabelionatos de notas do país. Os números não incluem os divórcios judiciais.

No Pará, no entanto, os números não acompanharam o crescimento dos outros estados. Ao contrário, o estado apresentou queda de 1% dos divórcios registrados em comparação com 2020.



Foram registrados 80.573 divórcios entre janeiro e dezembro do ano passado, uma alta de 4% em relação aos 77.531 registrados em 2020. É o maior número desde o início da contagem de divórcios, em 2017.



O Distrito Federal liderou o crescimento dos divórcios no ano passado, com uma alta de 40% e 2.583 casais separados oficialmente. Também houve aumento de divórcios no Amapá (33%), Acre (27%), Pernambuco (26%) e Roraima (19%).