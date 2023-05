Brasil lidera ranking mundial de pessoas que mais acreditam em Deus

Quando o assunto é espiritualidade, o Brasil alcançou o primeiro lugar em um ranking de 26 países que avaliou os lugares em que as pessoas mais acreditam em Deus. É o que aponta a pesquisa Global Religion 2023, produzida pelo instituto Ipsos. O índice de pessoas que acreditam em um ser supremo ficou em 89% no país, o que representa uma estimativa de 9 em cada 10 brasileiros.

Além do Brasil, pela margem de erro, África do Sul (89%) e Colômbia (86%) também estariam empatados. A pesquisa foi feita por meio de uma plataforma online de monitoramento que coleta informações sobre o comportamento destas populações. Holanda (40%), Coreia do Sul (33%) e Japão (19%) foram os países onde a população menos crê em Deus ou em um poder superior, de acordo com a pesquisa.

Os dados foram coletados entre 20 de janeiro e 3 de fevereiro e levou em consideração as informações dos 19.731 entrevistados, sendo quase mil do Brasil. Na amostra, há apenas um país de maioria islâmica, a Turquia, embora pessoas que seguem o islamismo tenham sido consultadas em outros países.

Entre os países pesquisados, o Brasil ficou 28 pontos percentuais acima da média na crença em Deus, que foi de 61%. De acordo com a pesquisa do Ipsos, 70% dos brasileiros disseram que acreditam em Deus como descrito em escrituras religiosas, como a Bíblia, o Alcorão, a Torá, entre outros, e 19% acreditam em uma força superior, mas não em Deus como descrito em textos religiosos. Cerca de 5% dos brasileiros disseram não acreditar em Deus ou em um poder maior, 4% afirmaram que não sabem e cerca de 2% preferiram não responder.

Outro ponto analisado

A pesquisa considerou, ainda, que nem todos que dizem acreditar em Deus segue alguma religião. O índice nacional ficou acima da média global, que foi de 67%, mas bem abaixo dos primeiros colocados que seguem uma religião específica: Índia (99%), Tailândia (98%) e Turquia (86%).

Entre os brasileiros religiosos, 70% disseram ser cristãos (católicos, evangélicos e outras denominações) e 6% são filiados a outras religiões, enquanto 22% disseram não ter uma religião, sendo 16% ateus e 6% agnósticos.

Enquanto no Brasil a crença em Deus supera a religiosidade, em países como Índia e Tailândia, que lideram o ranking de religiosos, e também onde a filiação a uma religião é minoritária, como Coreia do Sul (44%) e Japão (42%), a situação se inverte e há mais pessoas religiosas do que aquelas que acreditam em um poder superior.