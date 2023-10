Brasil despeja mais de três milhões de toneladas de plástico nos oceanos

Um levantamento do Blue Keepers, projeto ligado ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), constatou que o Brasil é responsável por 3,44 milhões de toneladas de lixo plástico que chegam aos oceanos todos os anos.

Conforme a pesquisa, estima-se que há um acúmulo de 86 a 150 milhões de toneladas desses resíduos nos oceanos. O material pode demorar séculos para se decompor.

VEJA MAIS

Além dos plásticos, o lixo é composto de materiais sólidos fabricados, utilizados e descartados no ambiente marinho, de origem não biodegradáveis que causam impacto negativo na qualidade da vida marinha.

Segundo a professora Sylmara Dias, especialista em Gestão de Resíduos Sólidos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP, cerca de 80% do lixo despejado no oceano vem de atividades feitas em terra, como indústrias, residências ou espaços públicos.

Tratado Global de poluição por plástico

Em março de 2023, a ONU aprovou um acordo para a criação de um tratado global da poluição por plástico, visto pela Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente como o “o pacto ambiental mais significativo desde o Acordo de Paris”.

"Apesar de décadas de esforços para prevenir e reduzir o lixo no mar, o problema continua crescendo na escala local e global. É um problema complexo, que não se resolve com uma única solução".

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com