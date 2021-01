Bolsonaro quebra silêncio sobre vacina chinesa e diz que Coronavac é 'do Brasil'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) quebrou o silêncio sobre a aprovação das vacinas contra a covid-19 e disse, nesta segunda-feira (18), que a Coronavac - imunizante do Instituto Butantan (SP) em parceria com o laboratório chinês Sinovac – que ele já criticou diversas vezes, é "vacina do Brasil" e não de "nenhum governador".

"Pessoal, uma notícia. Apesar da vacina... Apesar não, né? A Anvisa aprovou, não tem o que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contratos que fizemos também, que era para ter chegado a vacina aqui", disse Bolsonaro em uma transmissão com cortes publicada por um canal bolsonarista na internet.

"Então está liberada a aplicação no Brasil. E a vacina é do Brasil, não é de nenhum governador não, é do Brasil", completou, em referência ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que iniciou a vacinação no estado nesse domingo (17), minutos após a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Esta foi a primeira manifestação pública de Bolsonaro sobre a aprovação, por unanimidade, pela Anvisa da Coronavac e Oxford/AstraZeneca.