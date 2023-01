Boi invade mercearia, dribla moradores e policiais e destrói parte do estabelecimento; vídeo

No último sábado (28), dois bois fugiram de uma fazenda e um deles invadiu uma mercearia derrubando tudo que estava a sua frente. As infromações são do portal BHAZ.

Imagens das câmeras de segurança mostram quando o animal chega ao estabelecimento. A funcionária do caixa relatou à Polícia Militar que estava trabalhando quando o boi assustado, entrou no ambiente e derrubou várias mercadorias. Segundo a mulher, o animal também danificou o computador do caixa. Veja:

No momento da invasão, havia clientes no local, inclusive uma criança que, por pouco, não foi atingida. O registro de circuito mostra as pessoas correndo do animal. O caso aconteceu no município de Ferros, na região Central de Minas Gerais.

VEJA MAIS

Depois da invasão, os animais seguiram pelas ruas da cidade em direções opostas. Os militares encontraram um deles próximo a uma estrada de terra que dá acesso a um povoado e, então, tentaram direcioná-lo a uma estrada de terra usando balas de borracha contra os animais. Os dois foram resgatados.

De acordo com Glósia Alves Torres, proprietária de mercearia, o dono dos bois foi até um estabelecimento negociar o prejuízo causado pelos animais. “O dono do boi veio aqui, vai fazer um acordo. O prejuízo foi bastante, mas eu acredito que ele vai fazer o ressarcimento, já entrou em contato”, afirma.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).