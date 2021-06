Boate de prostituição é incendiada e vazam recibos: 'Programa, fio terra, stripper'

Após um incêndio em uma boate de prostituição em Caarapó, interior sul-mato-grossense, supostos recibos estão circulando nas redes sociais. Eles teriam sido encontrados no local, que pegou fogo no último sábado (5).

As notas que viralizaram mostram, além dos gastos, nomes dos clientes e até os tipos de serviços oferecidos. Uma delas enumera camisinha de morango, programa, “fio terra”, stripper e bebida.

Uma das supostas notas que vazaram (Reprodução)

Entre as notas, há recibos de R$ 5 mil que revelam gastos em programa, cerveja, calabresa e até pacotes de amendoim sem pele. Em outra, o cliente pagou R$ 200 por 2 unidades de fio terra e R$ 480 por um combo de quatro programas. Ainda, há notas com aluguel de próteses penianas, doses de cachaça e uísques.

Incêndio criminoso

De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, a boate, que não teve nome revelado, pegou fogo na noite do sábado (5) após uma briga entre a proprietária da boate e seu marido. Ele teria colocado fogo no local.

“Ao que tudo indica o incêndio foi criminoso. Quem tacou fogo foi o esposo da dona. Houve uma desavença", explicou o bombeiro Ivan Ávila Teixeira.

No entanto, o militar afirma que, no local, não foram encontrados os recibos e acredita que seja “uma brincadeira”.

Silvio Ramos Pereira, delegado titular da delegacia do município, afirma que o inquérito foi instaurado. "Estamos investigando. Temos fotos do local, mas nenhuma de nota", adiantou.