Bebê toca Los Hermanos no violão e viraliza por ‘ouvido musical’; vídeo

O pequeno Arthur, de 2 anos e 9 meses, encantou a internet ao aparecer tocando “Anna Júlia”, música gravada pelo grupo Los Hermanos, no violão. Internautas apelidaram o pequeno de “bebê músico”, já que o menino conseguiu acertar o arranjo da canção de forma impressionante. O “ouvido musical” de Arthur também foi bastante elogiado.

O vídeo em que a criança toca já alcançou mais de 4 milhões de visualizações no Tik Tok. A mãe de Arthur, Mariana Tamiosso, foi quem compartilhou o registro nas redes sociais. No vídeo, é ela quem aparece cantando o primeiro sucesso do Los Hermanos, enquanto o menino toca.

Em uma publicação feita no Instagram, Mariana contou que o filho conhecia a música passeando de carro e a ouviu pouquíssimas vezes. “Adorou! De noite, eu cantei e ele simplesmente tocou, como vocês podem ver. Até as pausas foram perfeitas!”, escreveu ela.

Assista ao vídeo: