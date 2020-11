Bebê siamesa morre após cirurgia de separação; irmã está estável

Uma bebê siamesa morreu, na madrugada desta sexta-feira (6), após uma cirurgia de emergência de separação realizada na maternidade José Maria de Magalhães Netto, em Salvador.

As meninas Aila e Maila, nasceram no dia 29 de outubro unidas pelo fígado. A piora repentina no estado de saúde determinou a necessidade do procedimento.

Por meio de nota, o Instituto de Gestão e Humanização (IGH) informou que Maila morreu horas após a cirurgia por causa de um quadro infeccioso. Mesmo assim, segundo o IGH, o procedimento foi considerado um sucesso.

A siamesa que sobreviveu tem cardiopatia, apresenta quadro estável e seguirá internada. Aila terá que passar por uma cirurgia no coração em até dois meses.

O procedimento cirúrgico para separação das irmãs durou cerca de três horas e foi coordenado pela equipe da médica Célia Brito e do cirurgião referência neste tipo de cirurgia, Zacharias Calil.

Em entrevista, o cirurgião disse que era fundamental acelerar o processo de separação das irmãs, para que houvesse uma chance de salvar pelo menos uma das bebês.