'Bebê gigante' de 10 meses impressiona pelo tamanho e viraliza na web

Henrí Bandeira de Mello Barbosa Xavier, um bebê de 10 meses nascido em Juiz de Fora (MG), vem surpreendendo os internautas por seu crescimento acelerado. Em um vídeo que viralizou, a mãe do menino, a educadora física e DJ Alessandra Barbosa Xavier, de 29 anos, registrou o desenvolvimento do filho desde a gravidez. No nascimento, Henrí pesava 4,2 kg e media 51 cm. Em apenas cinco dias, ele já estava com 4 kg e 51,5 cm. Com um mês, o bebê chegou a 5,8 kg e 57,5 ​​cm – e a trajetória de crescimento.

Aos dois meses, Henrí já tinha 6,9 kg e 62,5 cm. Aos cinco, já somava 10,18 kg e 69 cm. Com sete meses alcançou 12,9 kg e 76,5 cm. Quando chegou aos nove meses, Henrí alcançou inacreditáveis 14,8 kg. Segundo a Curva de Crescimento Infantil, um padrão internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS), a altura média de meninos saudáveis ​​nascidos no tempo regular é de 54,7 cm com dois meses; 65,9 cm aos cinco; 69,2 cm aos sete meses, e aos nove, 72 cm de altura média e 76,5 cm máxima. Hoje, Henrí já está com a altura média de uma criança de 15 meses.

O crescimento fora dos padrões chamou a atenção dos internautas. Desde a publicação feita por Alessandra Xavier em 20 de outubro, o vídeo chegou a quase um milhão de visualizações. Outro vídeo, mostrando o tamanho impressionante do bebê, já acumula mais de 14 milhões de views. Os comentários nas redes sociais vão de brincadeiras sobre um promissor futuro no basquete a comparações com crianças mais velhas. “Com seis meses é mais alto que meu filho de 1 ano”, disse um internauta. "Com 2 anos já pode matricular na faculdade", escreveu outro.

A mãe do bebê explicou que a ideia de criar o vídeo surgiu ao perceber o quanto Henrí era maior que a média das crianças de sua idade, o que ficou ainda mais evidente durante uma compra de roupas. “Fomos comprar uma roupa de pajem para ele e, quando experimentamos, uma roupa que serviu era para crianças de três anos. Aí percebemos o quanto Henrí realmente é grande”, contou Alessandra em entrevista à revista Crescer.

O sucesso dos vídeos pegou Alessandra de surpresa, mas ela se diz feliz com o impacto positivo. "Estamos achando muito legal a interação do público. Recebendo muitas mensagens sobre alimentação, produção de leite e amamentação exclusiva... É ótimo poder ajudar outras mães que também querem manter o aleitamento materno exclusivo e ajudar seus bebês", diz.