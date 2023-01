'Bebê Gigante' nasce com mais de 7 kg em maternidade do Norte do país

Um bebê do sexo masculino nasceu com 7.328 quilos, 58 centímetros na manhã desta quarta-feira (18) em uma maternidade de Parintins, no Amazonas. O nascimento de um "bebê gigante" causou surpresa a família e aos profissionais de saúde de uma unidade hospitalar. As informações são do portal A crítica.

"Foi uma alegria e uma surpresa por que a gente estava esperando pelo registro da ultrassonografia de que seria um bebê grande, mas ele superou todas as expectativas. Pelos registros que a gente tem é que ele é o maior bebe nascido em Parintins, talvez no Amazonas e até um dos maiores do Brasil", disse a ginecologista e obstetra Artemísia Pessoa que fez o parto do bebê.

A médica conta ainda que apesar dos fatores de risco, o nascimento do pequeno "gigante" Angerson dos Santos foi um sucesso. A profissional disse que o "super bebê" ainda está no Hospital, sendo assistido por toda a equipe de saúde até receber alta. "Esses bebês têm uma dificuldade respiratória até por causa da proporção da massa corpórea deles em relação a atividade pulmonar que um recém nascido tem e ele está ainda na encubadora, recebendo o oxigênio complementar, mas ele está bem, está oxigenando bem. São bebês que fazem hipoglicemia e que precisam receber uma complementação de glicose", explicou ela.

VEJA MAIS

A médica disse ainda que vai ainda lançar uma campanha para ajudar os pais que por conta do tamanho do bebê, tiveram todo o enxoval perdido.

Bebê gigante também nasceu no Pará

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, um recém-nascido geralmente tem entre 2,5kg e 3,9kg. Com o nascimento do "bebê gigante" de Parintins, ele chega ao ranking dos maiores bebês do Brasil. Em 2021, nasceu uma criança de 7.038 quilos, de 61 centímetros de comprimento, no município de Acará, no Pará. No ano passado, uma bebê de 6,535 quilos e de comprimento de 57,5 centímetros nasceu em Presidente Prudente (SP). Os dois registros são os maiores e mais recentes depois do nascimento do amazonense.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).