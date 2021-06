Bebê é deixado como ‘garantia’ em boca de fumo e mãe perde a guarda

Uma mãe usuária de drogas deixou o próprio bebê, com apenas dois meses, nas mãos de traficantes. A ideia era dar uma garantia de que iria voltar para pagar a dívida do tráfico. A criança foi resgatada na terça-feira, 8, na boca de fumo em Pontes e Lacerda, a 487 km de Cuiabá (MT). As polícias Militar e Civil informaram que a mãe, de 28 anos, é usuária de drogas e tem passagem pela polícia por tráfico.

A denúncia chegou ao Conselho Tutelar que, com apoio da Polícia Militar, resgatou o bebê da mão de traficantes.

No local, a polícia flagrou duas mulheres com a criança, mas as suspeitas não confirmaram ter pegado o bebê como garantia do pagamento. Elas disseram que a mãe pediu para que cuidassem do bebê. Tanto elas quanto a mãe têm antecedentes criminais por tráfico.

A delegada Bruna Caroline Laet informou que foi aberta uma investigação para apurar o crime previsto no artigo 238, do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA): prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa.

“Nessa situação repugnante, a mãe de um bebê o entregou em uma boca de fumo como garantia que retornaria para pagar. A criança foi, de certa forma, um pagamento pela droga adquirida. Nas investigações vamos apurar a conduta da mãe e das pessoas que receberam o bebê como pagamento”, disse a delegada.

Na segunda-feira, 7, o juiz Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, da 2ª Vara de Pontes e Lacerda, já havia retirado temporariamente a guarda da criança da mãe.

Cinco filhos

A suspeita teve cinco filhos. O primeiro morreu aos 2 anos. Os outros foram retirados dela. O segundo e o terceiro filho estão com pessoas sem relação familiar. Uma quarta criança está em um abrigo. Apenas o bebê estava em sua guarda.