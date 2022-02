Bebê de cinco dias morre de covid-19

Um bebê de cinco dias, que nasceu na cidade de Resplendor, no Rio Doce (MG), morreu vítima de complicações da covid-19, conforme informação divulgada pela prefeitura da cidade na terça-feira (1º). As informações são do portal O Tempo.

Segundo a prefeitura, o bebê morreu no domingo, 30 de janeiro. O bebê estava em Conselheiro Pena, também no Rio Doce, onde foi internado e morreu.

A família da vítima mora em uma localidade conhecida como Córrego do Eme, em Resplendor. Após o nascimento do bebê, a família viajou para a cidade de Conselheiro Pena, onde têm familiares.

A prefeitura de Resplendor, cidade que tem 56 óbitos ocasionados pelo coronavírus, lamentou a morte.