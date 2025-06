Bebê de 5 meses cai de trocador em creche e sofre fratura grave na cabeça

Uma bebê de cinco meses, chamada Maitê, sofreu um acidente ao cair de um trocador de uma creche em Corupá, interior de Santa Catarina, na última sexta-feira (30/05). Saiba mais sobre o caso a seguir:

Ainda não se sabe ao certo como a criança caiu do trocador. Ela teve uma fratura de 10 cm na cabeça e desde então está internada no Hospital e Maternidade de Jaraguá. De acordo com publicações de familiares e amigos, após cair, a criança não foi levada imediatamente para o hospital.

VEJA MAIS



"Levaram mais de duas horas para chamar a mãe da bebê e não chamaram os bombeiros. É de cortar o coração" disse uma amiga da família em redes sociais. Caso gerou revolta.

A bebê segue em observação para acompanhar se haverá alguma sequela com a fratura no crânio.

O que diz a Prefeitura de Corrupá

A Prefeitura Municipal de Corupá veio a público se manifestar sobre o incidente ocorrido em uma creche do município na última sexta-feira, 30 de maio de 2025, quando uma criança caiu de um trocador. Segue a nota divulgada pelo órgão:

1. Foi prestada a assistência necessária à criança e à sua família, a partir do momento em que a direção da unidade foi comunicada do ocorrido em sala. Os encaminhamentos devidos foram providenciados, sendo esse suporte também oferecido durante todo o período de internação e após a alta hospitalar.

2. Foi instaurado um processo administrativo para apurar detalhadamente os fatos e responsabilidades,e caso seja constatada qualquer negligência, os responsáveis serão devidamente punidos, conforme prevê a legislação.

3. As imagens das câmeras de monitoramento da unidade estão à disposição das autoridades competentes. Ressaltamos que, por força de lei, a Prefeitura só pode liberar esse tipo de material mediante solicitação oficial dos órgãos responsáveis.

A Prefeitura de Corupá lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a família.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web de OLiberal.com.)