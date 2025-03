Bebê brasileiro vítima de tráfico humano é resgatado pela PF em Portugal

Um bebê brasileiro de 1 ano e 4 meses, vítima de tráfico internacional de pessoas, foi resgatado e repatriado pela Polícia Federal nesta segunda-feira (24), após ter sido levado ilegalmente para Portugal com documentos falsos. O caso evidenciou a atuação de uma rede criminosa que traficava recém-nascidos para a Europa.

Diversos órgãos públicos e entidades privadas do Brasil e de Portugal participaram do processo de resgate e repatriação da criança. As investigações foram conduzidas pela Delegacia da Polícia Federal em Campinas, com o objetivo de desmantelar o esquema de tráfico internacional de recém-nascidos na região.

A ação conjunta entre a Polícia Federal brasileira e a Polícia Judiciária de Portugal garantiu que o bebê recebesse assistência dos órgãos de Assistência Social portugueses e fosse temporariamente acolhido por uma família no país. O tempo de permanência foi necessário para confirmar que a criança não era portuguesa, já que os documentos haviam sido falsificados.

Com a confirmação da sua verdadeira nacionalidade, a Justiça portuguesa determinou a repatriação imediata para o Brasil. O deslocamento foi realizado com todos os cuidados exigidos para garantir o bem-estar da criança, que já reconhece pessoas e ambientes.

No Brasil, ele foi entregue aos cuidados de uma instituição especializada em acolhimento familiar, conforme decisão da Justiça Estadual de Valinhos. O caso reforça a importância da cooperação internacional no combate ao tráfico humano e na proteção dos direitos das crianças.