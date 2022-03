Banda Fresno desrespeita TSE e critica presidente no Lollapalooza

Poucas horas depois da decisão do Tribunal Superior Eleitor (TSE) que proibiu manifestações políticas no Lollapalooza, a banda Fresno fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro, na tarde deste domingo (27). No telão, a banda projetou “Fora, Bolsonaro” e o vocalista Lucas Silveira gritou a mesma frase no microfone. As informações são da CNN.

Em seguida, o cantor Lulu Santos, que fez uma participação especial no show da Fresno, declarou: ““Como disse a Carmen Lúcia, cala boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu”.

VEJA MAIS

A declaração ocorre após o ministro Raul Araújo atender ao pedido do PL da véspera e vetado atos que configurem propaganda eleitoral no festival, estabelecendo uma multa de R$ 50 mil por novas ocorrências.

Na decisão, o relator ressalta que a Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento, “a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”. No entanto, os artistas mencionados no processo “fazem clara propaganda eleitoral em benefício de possível candidato ao cargo de Presidente da República”.

“Os artistas e cantores referidos que se apresentaram no evento musical em testilha, além de destilar comentários elogiosos ao possível candidato, pediram expressamente que a plateia presente exercesse o sufrágio em seu nome, vocalizando palavras de apoio e empunhando bandeira e adereço em referência ao pré-candidato de sua preferência”, diz o ministro no documento.