Auxílio Taxista: veja quando será paga a parcela de dezembro

O Auxílio Taxista foi criado pelo Governo Federal em julho de 2022, com o objetivo de diminuir os impactos causados pelo aumento do preço dos combustíveis derivados de petróleo. O benefício de R$ 1 mil será pago em seis parcelas, entre agosto e dezembro, restando apenas a última.

Quase 300 mil motoristas receberam o auxílio na quinta parcela, paga no mês de novembro. A lista com os motoristas cadastrados foi enviada pelas prefeituras e pelo Distrito Federal e analisada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), sem necessidade do beneficiário enviar qualquer tipo de documento para ter direito ao benefício.

Parcela de dezembro do Auxílio Taxista

O Auxílio Taxista chega em sua sexta e última parcela prevista para o ano de 2022. O pagamento de R$1 mil será depositado no próximo sábado, 10 de dezembro, em uma conta poupança social digital criada em nome do trabalhador. Os motoristas têm até 90 dias para movimentar a quantia, que será recolhida pelo Tesouro Nacional em caso contrário.

O beneficiário pode acessar o montante através do aplicativo Caixa Tem, que disponibiliza as seguintes opções:

Transferências bancárias;

Pix;

Pagar contas e boletos;

Recarga de celular;

Pagar na maquininha via QR Code;

Pagamento via cartão de débito virtual.

É possível também realizar o saque do montante em um terminal de autoatendimento da Caixa ou em uma agência lotérica. A sexta parcela do Auxílio Taxista é a última de 2022, sem previsão de renovação do benefício em 2023.

