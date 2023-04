Ataque a tiros deixa dois mortos e um ferido em João Pessoa

Dois jovens foram mortos a tiros e uma terceira pessoa ficou ferida em um ataque ocorrido na tarde desta quarta-feira (26), na região conhecida como Cracolândia, no bairro Varadouro, em João Pessoa. Segundo informações da Polícia Militar, quatro homens em um carro preto chegaram atirando no local, atingindo os jovens de 18 e 24 anos, que morreram no local. A terceira vítima foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa e seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

Esse foi o segundo ataque de tiros em menos de 24 horas na capital paraibana. A polícia conseguiu identificar e localizar dois dos suspeitos do crime, que estavam em um veículo roubado. No entanto, a motivação do crime ainda não foi revelada.

A polícia afirmou que o caso não tem ligação com o homicídio ocorrido na noite de terça-feira (25). As investigações seguem em andamento para identificar e prender os outros envolvidos no ataque a tiros.