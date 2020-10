Apresentador da Record é sequestrado e está desaparecido

O jornalista de uma emissora afiliada da Record TV, Romano dos Anjos, foi sequestrado da noite da última segunda-feira (26) dentro da própria casa em Boa Vista, capital de Roraima. Ele estava jantando com a esposa, também apresentadora da emissora, quando foi surpreendido pelos criminosos. A mulher foi amarrada e deixada em casa, mas Romano foi levado pelos assaltantes. Até o momento não se sabe o paradeiro do jornalista. O carro, entretanto, foi achado carbonizado.

Em nota, as forças de segurança de Roraima informaram que estão mobilizadas para esclarecer o crime. "O efetivo de serviço do Policiamento da Capital está patrulhando as possíveis rotas de fuga e conta com reforço de militares voluntários", diz o texto. Quem tiver alguma informação que contribua com as investigações pode fazer contato pelo 190, 197 ou 181.]

CRIME PODE TER RELAÇÃO COM PROFISSÃO

A polícia investiga se o sequestro de Romano tem a ver com a sua atuação como jornalista. Apresentandor do programa 'Mete Bronca', da TV Imperial, a vítima apresenta rotineiramente reportagens sobre ações policiais.