Mulher é espancada com socos e chutes por homem rejeitado

Uma mulher de 37 anos foi brutalmente agredida com socos e chutes na frente de um bar por um homem que tentava assediá-la e foi rejeitado por ela. Imagens de câmera de segurança registraram a violência cometida por um homem em 21 de novembro. A violência aconteceu em no bairro Aparecida, na cidade de São Manuel, no interior de São Paulo. As informações são do portal Metrópoles.

Durante a agressão, a vítima chegou a cair desmaiada no chão, mas ainda assim o agressor continuou a desferir chutes e socos. O suspeito a levanta puxando pelos cabelos e continua as agressões com ela inconsciente.

A mulher relatou que foi socorrida e levada para a casa por uma amiga, onde chegou vomitando sangue. Ao G1, ela contou que chegou a perder dois dentes da frente e ficou com hematomas.

Nas imagens é possível notar que outros homens presenciaram a violência, mas apenas um deles tenta impedir o agressor. A vítima disse que além das agressões que foram gravadas, o homem tentou enforcá-la e atropelá-la e ainda a teria ameaçado com uma arma.

Agressor está solto

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou ao Metrópoles que a vítima procurou a polícia no dia seguinte às agressões, 22 do mês passado, para denunciar o ocorrido. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames.

O caso foi registrado na Delegacia de São Manuel que prossegue com as investigações por meio de inquérito policial. O agressor foi identificado. “As apurações prosseguem visando à prisão do homem e elucidação do fato”, disse o órgão em nota.