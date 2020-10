Após chamar guarda de 'negro babaca', mulher paga fiança e é solta

Uma mulher foi presa em flagrante após dirigir embriagada e cometer o crime de injúria racial contra um guarda municipal no último sábado (10). Ela pagou a fiança estipulada no valor de R$ 15.675 e foi solta no mesmo dia. O caso aconteceu em Aracaju (SE).

A polícia informou que a mulher perdeu o controle do carro e chegou a subir em um canteiro. Ela foi ajudada por transeuntes, incluindo um guarda municipal, na retirada do veículo.

O guarda municipal, que não estava serviço, orientou a mulher a não dirigir embriagada, mas ela começou a xingá-lo de “negro babaca”, por várias vezes.

Ainda de acordo com a polícia, ela teria agredido e acusado o homem de tentativa de sequestro e estupro. A mulher foi detida por embriaguez ao volante, injúria racial, lesão corporal e denunciação caluniosa e ficou presa na 2ª Delegacia Metropolitana.