Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentam invadir o Ministério da Saúde

Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentou invadir a sede do Ministério da Saúde, em Brasilia, na manhã desta quarta-feira (8).

De acordo com as imagens divulgadas pelo Metrópoles, o grupo avança sobre a porta de vidro do prédio, que foi fechada rapidamente com grades e reforçada com a presença de sgeuranças, assista.

Ainda segundo o Metrópoles, durante a confusão os manifestantes perseguiram um homem com xingamentos e empurrões, e o acusaram de ser da TV Globo. O alvoroço acontece um dia depois das manifestações do dia 7 de setembro.