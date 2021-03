Amarrado, homem é jogado de veículo e executado no meio da rua

Era por volta das 19h desta quinta-feira (11), quando um crime brutal assustou uma vizinhança. Um homem, que não foi identificado, estava com as mãos amarradas para trás quando foi jogado de um carro prata e executado com vários tiros. O crime aconteceu na Zona Leste de Manaus (AM).

Um dos disparos acertou o olho da vítima, que morreu no local. Em seguida, os criminosos fugiram no veículo.

A polícia foi acionada e iniciou as investigações para descobrir as motivações e os autores do crime.