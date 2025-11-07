Alexandre de Moraes vota para rejeitar recurso de Bolsonaro contra condenação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira (07/11) para rejeitar o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que contestava acórdão que o condenou a 27 anos e três meses de prisão. Saiba mais abaixo.

O julgamento dos recursos dos condenados do núcleo 1 começou nesta sexta (07/11) e segue até a próxima sexta (14/11). A Primeira Turma do STF é composta atualmente pelos seguintes ministros: Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino (presidente do colegiado) e Cristiano Zanin. Apenas três votos para haver maioria para negar ou acolher os recursos.

A defesa do ex-presidente apresentou embargos de declaração no último dia do prazo para a tramitação do processo, em 27 de outubro. No recurso, os advogados alegam "injustiças", "erros" e "equívocos" no julgamento de Jair Bolsonaro. O ministro considerou que o pedido da defesa não é pertinente e determinou a retirada do pedido da ação penal.

O único condenado do núcleo 1 a não apresentar recurso foi o tenente-coronel Mauro Cid. Ele já começou o cumprimento de pena, desde a última segunda-feira (03/11).

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)