Aeronave é queimada e dois homens são presos em ação na fronteira com a Venezuela

Uma aeronave e foi destruída e duas pessoas foram presas, durante uma ação comandada pela Força Aérea Brasileira (FAB), em uma área de garimpo ilegal próximo a região de Surucucu (RR), na fronteira brasileira com a Venezuela. A ação foi divulgada pela FAB esta sexta-feira (7).

O objetivo da operação, que envolve agentes das Forças Armadas, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é regular os corredores de pouso e decolagem e impor um maior controle do Governo Federal sob a região, uma das mais exploradas pelo garimpo ilegal e uma importante reserva indígena dos Yanomami.

Na última semana, o governo brasileiro autorizou a liberação do espaço aéreo para voos privados, com o objetivo de fazer os garimpeiros saírem do local definitivamente e de forma voluntária. A liberação dos corredores aéreos para esta finalidade foi encerrada na última quinta-feira (6). Após a fiscalização dos agentes, foi verificado que alguns garimpeiros pretendiam permanecer no local e continuar utilizando o espaço aéreo com o objetivo de continuar garimpando as terras.

Deflagrada a partir de ações de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (IVR), os agentes pousaram na localidade ainda na quinta-feira, em um helicóptero da Marinha do Brasil. Utilizando um equipamento de visão noturna chamado NVG (do inglês, Night Vision Goggles), identificaram os dois indivíduos na aeronave, que supostamente pretendiam utilizá-la para servir ao garimpo ilegal.

Os suspeitos foram presos pelos agentes e a aeronave foi incendiada. Após a neutralização do veículo aéreo, a equipe voltou para Boa Vista (RR), onde os suspeitos foram entregues às autoridades policiais.

Com a volta do controle aéreo, as aeronaves que descumprirem as regras estabelecidas nas áreas determinadas pela Força Aérea, estarão sujeitas às Medidas de Proteção do Espaço Aéreo (MPEA).