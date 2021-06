Advogado se revolta e xinga juiz de 'corrupto, sociopata e desgraçado'

A atitude de um advogado de Goiânia (GO) provocou o desconforto e muitas críticas por parte de colegas de atividade, bem como de entidades que os representam. Em apelação dirigida ao juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, o advogado se dirige ao magistrado como palavras como “escrotíssimo”, “corrupto", "sociopata" e "desgraçado”.

Lucas Bernardino de Campos redigiu a apelação em 22 de outubro do ano passado, mas somente agora o documento foi repercutido publicamente e ganhou destaque no portal Pragamatismo Político. Nele, o advogado tentava reaver o cargo de auxiliar de autópsia que exercia na Polícia Técnico-Científica de Goiânia, do qual havia sido exonerado por responsabilidade do referido juiz.

Ao longo da petição, o advogado classificou o juiz como “corrupto, sociopata e desgraçado” (Reprodução)

Lucas afirma que a decisão do magistrado aconteceu de forma “criminosa”. “Está provado no processo que me afastaram do cargo e cortaram meu salário por mais de 1 ano sem haver nenhum processo administrativo tratando disso. Por puro assédio moral”, contestou.

“Escrotíssimo senhor juiz de direito (corrupto, sociopata e desgraçado) da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Venho desrespeitosamente (porque corrupto não merece respeito) perante VOSSA EXCELÊNCIA, um juiz corrupto, sociopata e sem vergonha na cara, apresentar recurso de apelação“, escreveu.

Entidades repudiaram atitude

A Associação dos Magistrados de Goiás (Asmego) manifestou-se por meio de nota divulgada nas redes sociais e condenou os ataques do advogado.