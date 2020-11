Adolescente de 17 anos amputava membros e extraía dentes de rivais

Um jovem de 17 anos é acusado de gerenciar pontos de drogas e também de amputar membros e extrair dentes de rivais na região onde “atua”. Ele foi apreendido na terça (17), pela Guarda Municipal e deve responder pelos atos infracionais.

A apreensão aconteceu no bairro Ibes, em Vila Velha, no Espírito Santo. Ibes era o território que ele dominava.

Segundo a Guarda Municipal, o que mais chamou atenção foi a forma do adolescente agir com os seus rivais e usuários de drogas que não pagavam. Informações dão conta de que o jovem tratava todos com requintes de crueldade. Ele fazia amputação de membros, extraía dentes e espancava as pessoas. Quem não seguia as regras estipuladas por ele também sofria consequências.

A Polícia Civil confirmou que em nome do adolescente existia um mandado de apreensão em aberto por homicídio.