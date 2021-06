Adolescente dá 'carteirada' para não ser apreendido: 'Sou filho de suplente de senador'

Flagrado em batida em festa, um adolescente de 16 anos disse que não poderia ser “preso”, pois era “filho de suplente de senador”. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (13), em Dourados, a 233 quilômetros de Campo Grande (MS). As informações são do portal Campo Grande News.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Municipal foi acionada para atender a uma ocorrência de festa clandestina com aglomeração de pessoas em um apartamento. No local, foram encontrados 11 jovens, bebida alcoólica e um narguilé. Além do som alto, os participantes estavam sem máscaras e não respeitavam distanciamento.

Duas mulheres se identificaram como moradoras do apartamento e organizadoras da festa. Elas disseram que as bebidas foram compradas pelos convidados.

Entre os participantes, um adolescente de 16 anos disse para o comandante da operação que não podia ser “preso”, pois era filho de um suplente ao Senado.

O garoto contou que consumiu bebida alcoólica, mas se negou a dizer quem havia fornecido. Além disso, ele afirmou que antes de ir para a festa tinha bebido em casa, com os amigos, na presença de seu pai.

Outro adolescente também foi localizado, mas afirmou que não bebeu porque sua garganta estava irritada.

Todos foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para prestar esclarecimento.