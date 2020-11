Açougueiro é executado dentro de supermercado

A Polícia Civil ainda busca identificar o autor e a motivação do crime que aconteceu nesta segunda-feira (10), em um supermercado do Distrito Federal.

De acordo com a delegada Caroline Matos, a vítima, identificado como Adriano Lustosa, de 23 anos, ainda chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

“Estamos analisando imagens de câmeras do supermercado. Sabemos que o autor chegou no mercado e simulou que seria um cliente. Depois, ele foi até a região do açougue, onde encontrou o Adriano e efetuou esses disparos”, narra.

Segundo informações, Adriano trabalhava no supermercado havia cerca de dois meses. A PCGO ainda busca identificar o autor e a motivação do crime.