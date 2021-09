Acidente entre caminhão, van e ônibus deixa ao menos 12 mortos e seis pessoas em estado grave

Doze pessoas morreram em um acidente entre um caminhão bitrem, uma van e um ônibus, na noite da última quarta-feira (29), na BR-101, em Eunápolis, no Sul da Bahia. Outras 17 pessoas ficaram feridas e seis estão em estado grave no hospital. As informações são do Metrópoles.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta estava com dois semirreboques e seguia em direção ao município de Itabuna, quando toras de eucalipto se desprenderam do caminhão e atingiram um ônibus e uma van. Os motoristas dos veículos menores morreram na hora.

Apesar do motorista do caminhão ter fugido sem prestar socorro às vítimas, elas foram socorridas e encaminhadas às unidades de saúde locais.