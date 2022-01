Acidente em Capitólio: Veja quem são as 10 vítimas da tragédia

Os dez corpos das vítimas do acidente em Capitólio, em Minas Gerais, no sábado (8), foram submetidos a exames no posto médico-legal em Passos (MG), identificados e liberados. Cinco das vítimas eram da mesma família.

Saiba quem são as vítimas

• Júlio Borges Antunes, de 68 anos;

(Reprodução / Redes Sociais)

• Camila Silva Machado, 18 anos;

(Reprodução / Redes Sociais)

• Mykon Douglas de Osti, 24 anos;

(Reprodução / Redes Sociais)

• Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos;

(Reprodução / Redes Sociais)

• Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, esposa de Sebastião;

(Reprodução / Redes Sociais)

• Geovany Teixeira da Silva, 37 anos;

(Reprodução / Redes Sociais)

• Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos;

(Reprodução / Redes Sociais)

• Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos;

(Reprodução / Redes Sociais)

• Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos;

(Reprodução / Redes Sociais)

• Carmem Pinheiro da Silva, 43 anos.

(Reprodução / Redes Sociais)

