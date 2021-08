Achando que era um gato, casal adota filhote de jaguatirica

Uma adoção para lá de inusitada deu o que falar na família Sousa, na última sexta-feira (20). Isso porque o casal, sem saber, adotou um filhote de jaguatirica achando que se tratava, na verdade, de um gato. O caso aconteceu em Nerópolis, região metropolitana de Goiânia. As informações são do Metrópoles.

Tudo começou quando Alexandre Sousa foi comemorar seu aniversário de 37 anos em um parque da capital, ao lado da esposa Laís, de 30. Durante o passeio, o casal viu o animal, muito parecido com um gato, e resolveu resgatá-lo. "Levamos para o dono do clube que falou que lá não havia gatos e, se quiséssemos ficar com ele, poderíamos", contou Alexandre, que decidiu levar o filhote para casa.

Empolgados com a adoção, o casal postou uma foto do animal nas redes sociais e pediu para que os seguidores os ajudassem a escolher um nome para o filhote. Foi quando um internauta os avisou de que o animal era, na verdade, uma jaguatirica, e não um gato. "Logo, observamos as patinhas e realmente é bem diferente e quando pesquisamos na internet vimos que era uma jaguatirica", disse.

No dia seguinte, o animal foi entregue ao Corpo de Bombeiros, que confirmou que se tratava de uma jaguatirica. Logo depois, ele foi levado ao Ibama. Apesar do pouco tempo, o filhote deixou saudades na casa. "A gente dava leite a cada três horas e durante a noite levantava para dar mamadeira", lembrou, contando ainda que a filha deles, de três anos, ficou triste ao saber que o animal seria devolvido. "Como moramos em Nerópolis, mas tralhamos em Goiânia, trouxemos para cá e quando falamos para a Valentina que tivemos que entregar ela ficou triste”, diz.