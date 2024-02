Abuso pode ter causado morte de bebê de dois anos em Goiás

A Polícia Civil de Goiânia investiga a morte de uma criança de dois anos, no município de Uruana (GO), depois de sinais de abuso sexual serem identificados no corpo da vítima. O caso aconteceu nesta sexta-feira (16), na zona rural do município. O corpo da criança foi encontrado no interior de um tanque de peixes.

A avó da criança, de 40 anos, teria dado falta do garoto e chamado o marido, de 30 anos, para que ajudasse a procurar o neto, que foi encontrado dentro de uma represa da propriedade que era utilizada como tanque para criação de peixes.

A Polícia Militar prestou os primeiros socorros à vítima, que ainda chegou a expelir a água dos pulmões, mas já estava sem pulsação. Os agentes levaram a criança para o Hospital Municipal Antônio Sávio de Lira Lima, mas ele acabou não resistindo e teve morte declarada pela unidade de saúde.

Ainda no local, exames médicos constataram lesões no corpo da criança, que indicam possíveis sinais de abuso sexual. Além disso, outro fato que teria chamado a atenção dos policiais foi a frieza com que o marido da avó teria lidado com toda a situação, o que levantou a suspeita de que o ele poderia teria cometido o abuso, antes de jogar a criança no tanque de peixes.